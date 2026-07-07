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İşitme engelli öğrenciler "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası"nda zirveye çıktı

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Trabzon Ortahisar'da 15 lisenin katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda işitme engelli öğrencilerden oluşan takım birinci oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 15 lisenin katılımıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda, işitme engelli öğrencilerden oluşan takım birinci oldu.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada, lise öğrencileri kulami, reversi, mangala ve küre oyunlarında yarıştı.

Çamlık Özel Eğitim Meslek Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve takım lideri Nurgül Algan'ın hazırladığı 4 işitme engelli öğrenci, turnuvada akranlarıyla mücadele ederek birincilik elde etti.

Okul Müdürü Yılmaz Yardım, başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl aynı turnuvada kürsünün ikinci basamağında kalmıştık. O gün öğrencilerimin gözlerinde gördüğüm o azim, kararlılık ve başarılı olma gayreti bugün bu koridorları birer şampiyonluk yuvasına dönüştürdü." dedi.

Öğrencilerin turnuva sonunda büyük sevinç yaşadığına dikkati çeken Yardım, başarıda emeği geçen öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Algan da öğrencilerini turnuvaya hazırlayarak akranlarıyla iletişim kurmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını, aynı zamanda akıl ve zeka oyunlarındaki bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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