İşitme engelliler rehber eşliğinde umre yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla Kahramanmaraş'taki işitme engelli öğrenciler umre ziyaretinde bulundu. Rehberler eşliğinde kutsal mekanları ziyaret eden öğrenciler, işaret diliyle bilgilendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen organizasyonla kutsal topraklara giden işitme engelliler, rehberler eşliğinde umre yaptı.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bahçelievler Kur'an Kursu işitme engelliler sınıfı öğrencileri umreye gitti.
Öğrencilere eşlik eden Kur'an kursu öğreticileri, işaret diliyle kutsal mekanlar ve umre ziyaretine ilişkin bilgi verdi.
İşitme engelli öğrenciler de tercümanlar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini dile getirdi.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel