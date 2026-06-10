İşitme Engelli Genç Ressam Emine Nur Çelik'in İlk Kişisel Sergisi Açıldı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde işitme engelli Emine Nur Çelik (22), 44 çalışmasının yer aldığı, 'Bir Fırçanın Sessiz Yolculuğu 'adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı.

İlçenin Gökçelere Mahallesi'nde yaşayan ve annesini çocukken kaybeden Emine Nur Çelik, çocuk yaşlarda resim sanatına ilgi duymaya başladı. Yıllar boyunca kendi imkanları ile resimler yapan Çelik, inşaat işçisi babası Mustafa Çelik'in desteği ile sanal medyadan ilçe kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'e ulaştı. Kaymakam Erciyas, Resim Öğretmeni Yusuf Furkan Kubat ile birlikte Emine Nur Çelik'i evinde ziyaret ederek, eserlerini inceledi. Ardından Emine Nur Çelik, eserlerini 'Bir Fırçanın Sessiz Yolculuğu 'adını verdiği ilk kişisel resim sergisini İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi salonunda açtı. Küçük yaşta annesini kaybetmiş olmasının da etkisi ile Anadolu kadınları ağırlıkta olmak üzere Anadolu'dan kareleri resmettiği kare kalem, pastel ve yağlı boya çalışmalarından oluşan 44 eseri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

'SANATA GÖNÜL VEREN GENÇLERİ DESTEKLİYORUZ'

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Emine Nur Çelik ile sanal medya üzerinden irtibata geçtiklerini ifade ederek, "Kızımın yaptığı çalışmalarını bu sergide hep beraber gördük. Kızımız ile sanal medya aracılığıyla tanıştık. Daha sonra resim öğretmenimiz ile evinde ziyaret ettik. Profesyonel destek almadan kendi çabasıyla güzel bir noktaya gelmiş. Sergilediği resimleri 45 günde neredeyse tamamını hazırlamıştır. Daha iyi yerlere gelecektir. Bu toprakların sanata olan ilgisini görüyoruz. Bizde sanata gönül veren gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KULLİYE'DE SERGİ AÇMAK İSTİYOR'

Resim Öğretmeni Yusuf Furkan Kubat, Emine Nur Çelik'e kısa bir süre eğitim verdiğini ifade ederek, Emine'nin hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizmek ve külliyede sergi açmak olduğunu söyledi.

Kubat, "Emine Nur Çelik, çocukluğundan bu yana yaptığı resimler kaymakamımız tarafından fark edilmesi ile ev ziyareti gerçekleştirerek kısa süreli bir eğitim süreci yaşadık. Anadolu kadınlarını, emekçi kadınların resmetmeyi çok sevdiğini belirtiyor. Dünya çapında Vincent Van Gogh ve Frida Kahlo gibi ustalarında esinlendi. Usta ressamlarında esinlenmesine rağmen kendi özgün tarzını ortaya koymayı başarmıştır. Buradaki resimler daha güzel resimlere imza atacağının göstergesidir. Kare kalem, yağlı boya, pastel olsa da yağlı boya çalışması bir tık önde diyebiliriz. İlk kişisel sergisinde 44 eser yer almaktadır. İşitme engeli bulunan ressamımız 6 yaşında annesi kaybetmiş olmasına rağmen zorluklara yenilmeden birçok eseri ortaya koymayı başarmıştır" dedi.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Emine Nur Çelik'in babası Mustafa Çelik ise kızının çocukluğundan bu yana resme ilgisi olduğunu anlatarak, "Kızımla gurur duyuyorum. Çok güzel bir duygu. Kızımı sonuna kadar destekliyorum. Şu an çok mutluyum. Kızıma bu heyecanı bu mutluğu yaşatan kaymakamız ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Öte yandan, serginin hafta sonuna kadar açık olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı