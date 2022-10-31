Isınmak için mangal yakan çift ve torunları zehirlendi

BATMAN'da, evde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmoksit gazından zehirlenen Ahmet Işık (88) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman (73) ile torunları Ahmet Işık (17) yaşam mücadelesi veriyor.

BATMAN'da, evde ısınmak için yaktıkları mangaldan çıkan karbonmoksit gazından zehirlenen Ahmet Işık (88) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman (73) ile torunları Ahmet Işık (17) yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün akşam, Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden torunları Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz halde gördü. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Hayati tehlikeleri süren ve Batman'daki özel hastaneye sevk edilen 3 kişinin, yaşam mücadelelerinin sürdüğü belirtildi.