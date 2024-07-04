Üye Girişi
Haberler

Işın Karaca Artvin'de Sahne Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Işın Karaca, Artvin'de düzenlenen 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı. Karaca, konserde sevilen şarkılarını seslendirirken hayranları da ona eşlik etti. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Karaca'ya çiçek ve festivalin ana teması olan boğa heykeli takdim etti.

Şarkıcı Işın Karaca "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında Artvin'de sahne aldı.

Artvin Belediyesince düzenlenen festival kapsamında Milli İrade Meydanı'ndaki konserde sevilen şarkılarını seslendiren Karaca'ya hayranları eşlik etti.

Karaca, konser esnasında sahneden inip seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konserinde Karadeniz müziğinden şarkılara da yer veren ve sahne performansıyla beğeni toplayan Karaca, Artvin'de olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Karaca, Artvin'de sahne almasında önemli katkısı olan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'e de teşekkür etti.

Erdem de festivalde coşkunun artarak devam ettiğini dile getirdi.

Işın Karaca ve orkestrasını Artvin'de ağırlamaktan kıvanç duyduklarını ifade eden Erdem, "Artvin sanata ve sanatçıya değer veren bir şehir. Meydanın doluluğu bunun en güzel göstergesi. Herkese iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Erdem, Işın Karaca'ya çiçek ve festivalin ana teması olan boğa heykeli takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Bilgehan Erdem Işın Karaca Artvin Kültür Sanat Güncel Haberler

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

 Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title