Işın Karaca Artvin'de Sahne Aldı

Şarkıcı Işın Karaca "43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında Artvin'de sahne aldı.

Artvin Belediyesince düzenlenen festival kapsamında Milli İrade Meydanı'ndaki konserde sevilen şarkılarını seslendiren Karaca'ya hayranları eşlik etti.

Karaca, konser esnasında sahneden inip seyircilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konserinde Karadeniz müziğinden şarkılara da yer veren ve sahne performansıyla beğeni toplayan Karaca, Artvin'de olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Karaca, Artvin'de sahne almasında önemli katkısı olan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'e de teşekkür etti.

Erdem de festivalde coşkunun artarak devam ettiğini dile getirdi.

Işın Karaca ve orkestrasını Artvin'de ağırlamaktan kıvanç duyduklarını ifade eden Erdem, "Artvin sanata ve sanatçıya değer veren bir şehir. Meydanın doluluğu bunun en güzel göstergesi. Herkese iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Erdem, Işın Karaca'ya çiçek ve festivalin ana teması olan boğa heykeli takdim etti.