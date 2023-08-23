IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ'NDEN MEZUN OLAN 402 ASTSUBAY İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

JANDARMA ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 402 astsubay için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı yayınla bağlandığı törenin ardından mezun olan çocuklarına sarılan aileler duygusal anlar yaşadı.

JSGA Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 402 astsubay için tören düzenlendi. Okulun yerleşkesinde düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Metin Özbek, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, dönem birincisi Astsubay İbrahim Kızılkaya, yaş kütüğüne ay yıldızlı plaketi çaktı. Törende konuşan, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Metin Özbek, "Bugün burada, zorlu eğitim sürecini üstün bir başarıyla tamamlayan 402 jandarma astsubayımızın daha, mazisi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarına katılmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jandarma astsubayları, jandarma ve sahil güvenlik akademisinde, terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere, modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadır. Jandarma ve sahil güvenlik akademisinin bir parçası olan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunda yetişen bu genç astsubaylar da; tevazu, fedakarlık ve kahramanlık örneği bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının saflarında yerlerini alarak, milletimize hizmet etmek için, büyük bir heyecanla karşınızda durmaktadırlar. Bugün Işıklar'dan mezun olan bu genç astsubayların, aziz milletimize olan sonsuz sadakatleriyle; bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin diye yılmadan ve yorulmadan çalışacaklarından ve icabında bu uğurda seve seve canlarını feda edeceklerinden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Astsubaylara seslenen Özbek, "Her biriniz pek çok zorlu görevi başarı ile tamamlamış, jandarma teşkilatımızın güzide subayları, astsubaylar bulunduğunuz birliği bir yuva kabul ederek, birliğinizin ve silah arkadaşlarınızın çıkarlarını, bütün şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutunuz. Sürekli okuyarak kendinizi geliştirme gayreti içerisinde olunuz. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini gözeterek günlük yaşamlarını kolaylaştırınız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu güzel vatanı emanet eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kılıcınız keskin, yüzünüz güleç, yolunuz ve bahtın açık olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, törene Ankara'dan video konferans ile katıldı.