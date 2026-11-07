Işıkhan, Lübnanlı mevkidaşı Haydar ile Mardin'de becerilerin geleceğini görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ile bir araya geldi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı 2027-2029 Tanıtım Toplantısı dolayısıyla bulunduğu memleketi Mardin'de, Lübnan Çalışma Bakanı Haydar ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Dünyada hızla değişen çalışma hayatını ve becerilerin geleceğini ele aldığımız görüşmemizin, Türkiye ile Lübnan ilişkilerine de yeni boyutlar kazandıracağına inanıyorum."

Kaynak: AA