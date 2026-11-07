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Işıkhan, Lübnanlı mevkidaşı Haydar ile Mardin'de becerilerin geleceğini görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ile görüşme yaptı. Görüşmede değişen çalışma hayatı ve becerilerin geleceği ele alındı; Işıkhan, bunun Türkiye-Lübnan ilişkilerine yeni boyutlar kazandıracağına inandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar ile bir araya geldi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı 2027-2029 Tanıtım Toplantısı dolayısıyla bulunduğu memleketi Mardin'de, Lübnan Çalışma Bakanı Haydar ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Dünyada hızla değişen çalışma hayatını ve becerilerin geleceğini ele aldığımız görüşmemizin, Türkiye ile Lübnan ilişkilerine de yeni boyutlar kazandıracağına inanıyorum."

Kaynak: AA
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