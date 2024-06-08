İshak Paşa Sarayı ve çevresi temizlendi
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi tarafından İshak Paşa Sarayı, İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki çöplerin toplanması için temizlik çalışması yapıldı. Gönüllüler ve vatandaşlar, çevreden topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu. Etkinliğe Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin de katıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı ve çevresi temizlendi.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince gönüllülerin katılımıyla tarihi İshak Paşa Sarayı, İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki çöplerin toplanması için çalışma yapıldı.
Bölgeye gelen gönüllüler ve bir grup vatandaş, çevreden topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.
Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin de katıldı.