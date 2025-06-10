İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde tarih ve kültür meraklıları tarafından yoğun ilgi gördü. Bayram boyunca yaklaşık 10 bin kişi, bu eşsiz yapının atmosferini deneyimlemek için ziyaret etti.

Tarihi İshak Paşa Sarayı, ziyaretçi akınına uğradı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yükselen ve Osmanlı mimarisinin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, Kurban Bayramı tatilinde tarih ve kültür meraklılarının akınına uğradı. 4 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 10 bin kişi, sarayın büyüleyici atmosferini yakından görmek için bölgeye geldi.

18. yüzyılda inşa edilen ve Osmanlı, Selçuklu ile Pers mimarisinin izlerini taşıyan İshak Paşa Sarayı, sadece bölgenin değil, Anadolu'nun da en nadide tarihi eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüzyıllardır Ağrı Dağı eteklerinde görkemli duruşunu koruyan bu eşsiz yapı, bayram boyunca ziyaretçilerine hem tarih hem de manzara şöleni sundu.

Ailesiyle birlikte sarayı gezmeye gelen ziyaretçiler, taş işlemeleri, geniş avluları ve sarayın geçmişine dair anlatılan efsanelerle adeta zaman yolculuğuna çıktı. Bayram tatilini kültürel bir yolculuğa dönüştürmek isteyen binlerce kişi, bu tarihi mirasın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

Sokaklarda kriz büyürken Trump'tan kritik açıklama
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.