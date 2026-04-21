Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğünden Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İshak Ağa Çeşmesi'nin restorasyonunun kendileri tarafından değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, basında yer alan yanlış bilgilere dikkat çekildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, İstanbul Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulamasının Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmediği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğuna dair hatalı bir değerlendirmenin ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu çeşmenin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunması nedeniyle yapılan yorumların uygulamaya ilişkin sorumluluğun Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulaması Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmi kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor, İshak Ağa Çeşmesi'nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda, sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

