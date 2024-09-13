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İşgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kocaeli'de, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazı sonrası Fevziye Camisi'nde yapılan namaza AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve vatandaşlar katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kent merkezinde tarihi Fevziye Camisi'nde cemaat, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Eygi için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namazın ardından dua edildikten sonra cemaat dağıldı.

Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Tahir Büyükakın Veysal Tipioğlu Milletvekili Batı Şeria AK Parti kocaeli İsrail

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