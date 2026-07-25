İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti tırmanıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun destek verdiği Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti tırmanıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 16 bölgede baskın, ateş açma, darbetmenin yanı sıra ev, mülk ve tarım arazilerini yakarak saldırılar düzenledi.

Saldırılar çoğunlukla Batı Şeria'nın kuzeyinde yoğunlaştı. Nablus kenti ile Tel, Sırra, Urif, Beyt Furik, Salim ve Irak Burin belde ve köylerini kapsayan 7 bölge hedef alındı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kalkilya kenti ve yakınlarındaki Cit, Ferata, İmatin köylerini, Salfit kenti ve ona bağlı Deyr İstiyye, Deyr Balut köylerini ve Cenin'in Aba eş-Şarkiyye köyüne saldırılar düzenledi.

Nablus'ta saldırı ve arbede

Nablus vilayetinde cuma sabah saatlerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun korumasında Tel beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 4 Filistinli yaralandı.

Belde sakinlerinin İsraillilerin saldırısına karşı koyduğu sırada yaşanan arbedede 2 İsraillinin de öldüğü belirtildi.

Tel beldesinde yaşanan olaylar sonrasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Tel beldesine düzenlediği baskında en az 40 Filistinlinin gözaltına alındığı ve beldeyi kuşatmaya devam ettiği bildirildi.

Hastane baskını

Filistinli yaralıların kaldırıldığı Nablus İhtisas Hastanesi'ne baskın yapan İsrail askerleri, acil servis bölümüne girerek sağlık personeline saldırdı.

İsrail askerleri, hastanede birisi Tel beldesindeki olaylarda yaralanan 2 kardeşi gözaltına alırken güvenlik kamerası kayıtlarına da el koydu.

Hastanede bulunan sağlık ekipleri, çalışanlar ile sivilleri alıkoyan İsrail askerleri, alıkoyduğu Filistinlilere silah doğrultarak yüzüstü yere yatmaya zorladı.

Diğer bölgelere saldırılar

Kalkilya'daki silahlı saldırılarda dün üçü ağır 7 Filistinli yaralanırken, bu sabah saatlerinde yine Kalkilya'nın Farata köyüne düzenlenen saldırılarda altısı gerçek mermiyle olmak üzere toplam 8 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Nablus'a bağlı Beyt Furik'e yönelik baskınlar düzenlerken, çok sayıda evde arama yaparak 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Salim köyüne gerçekleştirilen baskında da evler aranırken, 2 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Tel yakınlarındaki Sırra beldesine saldırı düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3 Filistinliyi darbetti, bir evi ve belde sınırlarını ateşe vererek mülklere zarar verdi.

Saldırganların belde sakinlerine ve evlerine göz yaşartıcı gaz bombaları attığı, İsrail ordusunun beldeye girdiği ve Filistinlilerin saldırganlara taşlarla karşı koyduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Sarra kasabası yakınlarında bir araca ateş açması sonucu 74 yaşındaki Filistinli şarapnel parçasıyla ağır yaralandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Urif köyünde Filistinlilerin mülklerini ateşe veren ve bir ambulansa saldıran İsrailliler, köyde bir taş kırma aracının ekipmanlarını ateşe verdi ve bazı evleri de kundaklamaya çalıştı.

Urif Köy Meclisi Başkanı Mustafa Safedi, köy sakinlerinin İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğunu ve evleri yanmaktan kurtardığını söyledi.

Fanatik İsrailliler, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki Zater Askeri Kontrol Noktası'nda bir ambulansa da saldırarak lastiklerini kesti.

İsrail ordusunun korumasında Nablus yakınındaki Selfit beldesine giren İsrailliler, burada inşaat halindeki bir binayı ele geçirerek çatısına İsrail bayrağı dikti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları hakkında, "Silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da masum Filistinlilere karşı ölümcül saldırılarını artırıyor. Liderleri, açıkça 'Gazzeleştirme'den (Gazification) bahsediyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA