Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: Aktivistlere Şiddet ve Gözaltılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda barış aktivistlerini darbederken İsrail ordusu da kentin kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İnsan hakları örgütü El-Beyder'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Arab el-Kaabine topluluğuna saldırarak bölgedeki barış aktivistlerini darbettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının, bedevi ve marjinal toplulukların sakinlerini hedef alan saldırı ve tacizlerin yanı sıra bölge halkını desteklemeye ve yaşanan ihlalleri belgelemeye çalışan aktivistler ile dayanışma gösterenlere yönelik baskıların bir parçası olduğu vurgulandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyüne saldırdı.

El-Muğayyir Köy Konseyi Başkanı Emin Ebu Alya, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasabanın Doğu Ovası bölgesindeki çiftçilere saldırdığını, belde sakinlerinin saldırıya karşı koyduğunu ve herhangi bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Ebu Alya, İsrail ordusunun gaspçı İsraillilere koruma sağlamak amacıyla köye baskın düzenlediğini, zehirli gaz bombaları attığını ve Ala ile Hani Ebu Alya isimli 2 genci gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen temmuz ayında Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik 798 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını tırmandırdı.

Resmi Filistin verilerine göre bu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı ve geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı resmi olarak ilhak etme duyurusuna zemin hazırladığı ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA