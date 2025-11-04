İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

BU yıl İstanbul'da 41'incisi düzenlenen İSEDAK Bakanlar Toplantısı 50 ülkeden bakanların ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti. Oturum ve programlarda yeniden inşaa, istihdamın artırılması, yatırımların teşviki, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alındığı Suriye toplantıları dikkat çekti. İSEDAK 41. Bakanlar Kapanış Oturumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek programla sona erecek.

Kapanış oturumunda Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik Bakanlar Çalışma Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirildi. Toplantıya İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bakanlarının yanı sıra heyet başkanları da katıldı.

SURİYE ALT YAPISININ YENİDEN TESİSİ, İSTİHDAMIN ARTIRILMASI

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar ve Suriye Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Safwat Abdulhamid Raslan'ın da bulunduğu toplantıda, Suriye altyapısının yeniden tesisi, istihdamın artırılması, yatırımların teşviki, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasite inşası gibi kritik başlıklar ele alındı.

'KALKINMA HAMLESİNE SOMUT KATKI SUNACAĞIZ'

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin İSEDAK çatısı altına uzun yıllar sonra yeniden katılmasından duyulan memnuniyeti vurguladı. Yılmaz, "Kardeş Suriye'yi uzun yıllar sonra İSEDAK çatısı altında aramızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu buluşmamız, Suriyeli kardeşlerimizle dayanışmamızın ve yeniden inşa çabalarına katkı sunma irademizin açık bir göstergesidir." dedi. Yılmaz, İSEDAK bünyesinde başlatılan 'İSEDAK Suriye Programı' ile Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine güçlü destek verileceğini de hatırlatarak, "İhtiyaç analizi, danışman desteği, eğitim programları ve saha çalışmalarını içeren İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine somut katkı sunacağız. Ticaret, mali işbirliği, dijital dönüşüm, ulaştırma ve iletişim, KOBİ veritabanı inşası, program ve strateji yönetimi gibi alanlarda geliştirilecek projelerin Suriye'nin refahına hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

ÜYE ÜLKELERDEN DESTEK VE İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFİ

Toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden bakanlar ve heyet başkanları da söz alarak ülkelerinin destek ve işbirliği perspektiflerini paylaştı. Program, Suriyeli yetkililerin sunumları eşliğinde, önümüzdeki döneme ilişkin ortak çalışma alanlarının belirlenmesiyle sona erdi. 41'inci İSEDAK Toplantısı kapsamında, Suriye'nin yeniden inşa sürecine bütüncül katkı sunma amacından hareketle, kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve kırsal ekonominin canlandırılması konularında da özel oturumlar yapıldı. Bugün düzenlenecek 'Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi: Suriye Arap Cumhuriyeti Örneği' başlıklı panel de, Suriye'nin ekonomik ve sosyal toparlanmasında yol haritasına katkı sağlayacak önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.