Haberler

Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, iki vatandaşı işe yerleştirme vaadiyle dolandırarak 97 bin 275 lira aldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı Ali Ö. (41) ve Murat Ö'yü (40) işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Turan B'nin (29) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İskilip Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Ali Ö. ve Murat Ö'yü, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Turan B. hakkında İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatılmıştı. İşe yerleştirme vaadiyle 2 kişiden toplam 97 bin 275 lira aldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı

Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi komşuyu karıştırdı
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İdo sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi

İsrail'den şiddetli hava saldırısı! Ordu sözcüsünden açıklama geldi