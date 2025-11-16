Haberler

İşçi Selahattin Erdoğan'ın Cenazesi Trabzon'da Defnedilecek

İşçi Selahattin Erdoğan'ın Cenazesi Trabzon'da Defnedilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda metro inşaatında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi Selahattin Erdoğan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü Trabzon'un Çarşıbaşı köyünde defnedilecek.

BEYOĞLU'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskelenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Selahattin Erdoğan'ın (44) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Selahattin Erdoğan'ın cenazesinin kılınacak cenaze namazının ardından 17 Kasım Pazartesi günü Trabzon'un Çarşıbaşı köyünde defnedileceği öğrenildi.

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında - 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelenin devrildiği anlarda çalışma yapan 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. Yaralı 2 işçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

İşçi Selahattin Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Selahattin Erdoğan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.