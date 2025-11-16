İşçi Selahattin Erdoğan'ın Cenazesi Trabzon'da Defnedilecek

BEYOĞLU'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskelenin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Selahattin Erdoğan'ın (44) cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Selahattin Erdoğan'ın cenazesinin kılınacak cenaze namazının ardından 17 Kasım Pazartesi günü Trabzon'un Çarşıbaşı köyünde defnedileceği öğrenildi.

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında - 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İskelenin devrildiği anlarda çalışma yapan 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 işçi iskele parçalarının altında kaldı. Yaralı 2 işçi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. İşçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

İşçi Selahattin Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Selahattin Erdoğan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip memleketi Trabzon'un Çarşıbaşı köyünde defnedileceği öğrenildi.