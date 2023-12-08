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İşçi Partisi lideri Keir Starmer protesto edildi

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediği gerekçesiyle protesto eden Filistin yanlısı iki kişi gözaltına alındı.

HAN İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistin Kızılayı merkezi çevresini vurması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'ta 14 bin Filistinlinin sığındığı Kızılay merkezi çevresiyle Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.

Bombardıman sırasında Kızılay merkezinin kapı ve camları kırıldı. Saldırı merkezdeki binlerce kişi arasında büyük paniğe yol açtı.

İsrail bombardımanının ardından çok sayıda ölü ve yaralının Emel Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA / Güncel

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