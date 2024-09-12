İscehisar'da Okullara Temizlik Görevlisi Alımı İçin Kura Çekildi

İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş Kur İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği iş gücü uyum programı çerçevesinde ilçe merkezindeki okullar ve köy okullarına temizlik görevlisi alımı için kura çekildi.

İscehisar Esnaf Odası Konferans Salonunda İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Koçak'ın ilk kurayı çekmesiyle başladı.

İlçe merkezinde 8, köylerde 11 okulda toplam 64 asil ve yedek temizlik görevlisi kurasının çekimini ilçe noteri Sedat Aydoğdu gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, noter tarafından çekilen kuraya toplamda 148 kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.