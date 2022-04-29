İscehisar'da liseler arası bilgi yarışması yapıldı - Haberler

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İscehisar'da liseler arası bilgi yarışması yapıldı

AA - Hakan Şimşek - Güncel
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İscehisar'da liseler arası bilgi yarışması yapıldı

İscehisar'da liseler arası "Dinim İslam Temel Bilgiler" konulu bilgi yarışması düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İscehisar'da liseler arası "Dinim İslam Temel Bilgiler" konulu bilgi yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğince belediye düğün salonunda düzenlenen yarışmanın birincisi Baddal Aygün Anadolu Lisesi oldu.

Dereceye giren okullara ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, İscehisar Belediye Başkan vekili Gülsefa Azgın, İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Koçak katıldı.

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AA / Hakan Şimşek - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Düğün, İslam, Güncel, Haberler

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