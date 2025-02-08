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İscehisar'da Bilal Habeşi Camisi'nin Açılışı Yapıldı

İscehisar'da Bilal Habeşi Camisi'nin Açılışı Yapıldı
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İscehisar ilçesinde bilal Habeşi Camisi dualarla açıldı. Kaymakam Özlem Kılıçtürk, açılışta hayırseverlere teşekkür ederken, il müftüsü de dua etti. Açılış sonrası yemek ikram edildi.

İscehisar ilçesinde Bilal Habeşi Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Fatih Mahallesin'deki caminin açılışında, "Bilali Habeşi Camisi ilçemize hayırlı olsun. Rabbim içini dolu eylesin. Bu caminin yapımında emeği olan hayırsever vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum, Allah sevaplarini kabul etsin."dedi.

İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu da caminin açılışında dua etti.

Kılınan namazın ardından vatadanşlara yemek ikram edildi.

Açılışa, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Şimşek - Güncel
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