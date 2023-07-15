İscehisar'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Ulu Cami'de, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler için Allah'a dua edildi, mevlit okundu. Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanın bütünlüğü için canını feda eden şehitleri rahmetle andığını belirtti. Mevlit programının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanı Durnagöl, göreve başladı.