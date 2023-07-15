İscehisar'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
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Ulu Cami'de, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler için Allah'a dua edildi, mevlit okundu. Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanın bütünlüğü için canını feda eden şehitleri rahmetle andığını belirtti. Mevlit programının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. İlçe Jandarma Komutanı Durnagöl, göreve başladı.
İscehisar'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.
Ulu Cami'de, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşenler için Allah'a dua edildi, mevlit okundu.
Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanın bütünlüğü için canını feda eden şehitleri rahmetle andığını söyledi.
Mevlit programının ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
İlçe Jandarma Komutanı Durnagöl, göreve başladı
İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Furkan Durnagöl'ün göreve başladığı bildirildi.