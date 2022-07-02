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İş yerini açarken vurulan büfeci, 16 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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İş yerini açarken vurulan büfeci, 16 gün sonra öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iş yerini açtığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayan Mehmet Aşık (46), 16 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, iş yerini açtığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayan Mehmet Aşık (46), 16 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 16 Haziran 2022 tarihinde Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, büfe işletmecisi Mehmet Aşık, bir gün önce komşusu ve akrabası olan R.K. ile çocukların küfürlü kavgası nedeniyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden bitirildi. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra büfesini açan Mehmet Aşık'a, iddiaya göre, R.K. av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan Aşık, olay yerine gelen sağlık ekiplerince  Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Aşık, 16 gün sonra hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Mehmet Aşık Tarsus Mersin Güncel Haberler

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