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Antalya'da evsiz adam iş yerinde ölü bulundu

Antalya'da evsiz adam iş yerinde ölü bulundu
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ANTALYA'da evsiz Oktay Ozan Şehitoğlu (54), zaman zaman kaldığı iş yerinde ölü bulundu.

ANTALYA'da evsiz Oktay Ozan Şehitoğlu (54), zaman zaman kaldığı iş yerinde ölü bulundu.

Olay saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 477 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki iş yerinde meydana geldi. Evsiz Oktay Ozan Şehitoğlu, zaman zaman kaldığı başkasına ait iş yerine dün akşam saatlerinde gelip uyudu. Bugün öğle saatlerinde gelen iş yeri sahibi, hareketsiz haldeki Şehitoğlu'nu uyandıramayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Oktay Ozan Şehitoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Şehitoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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