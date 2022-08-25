İş yeri açma ve ruhsat alma şartlarında değişiklik

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet veya alt düzeyde değerlendirileceği, atık işleme sanayi tesislerinin etrafına koruma bandı bırakılması zorunluluğu getirildiğini, güzellik salonları, spor tesisleri ve kuyumcularla ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerindeki tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde belirleneceği bildirildi. Açıklamada, çevre izin ve lisans belgesine başvuran tesislerin ilgili kanuna uygunluğunun tespitinin sağlanmasına ilişkin, "Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecine tabi tutulduktan sonra 'Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne göre verilen geçici faaliyet belgesi, yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebilecek" denildi.

"Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak. Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar ilk defa yönetmeliğe eklendi" denildi.