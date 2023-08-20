İş Yatırım Uzmanı Şant Manukyan: Gelişmekte Olan Ekonomiler ABD Dolarının Hegemonyasından Endişeli

İş Yatırım Uzmanı Şant Manukyan, sorunun doların kendisi değil, ABD'nin doları etki aracı olarak kullanması olduğunu söyledi.

İş Yatırım Uzmanı Şant Manukyan, sorunun doların kendisi değil, ABD'nin doları etki aracı olarak kullanması olduğunu söyledi.

İSTANBUL, 20 Ağustos (Xinhua) -- İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'ın analistlerinden Şant Manukyan'a göre, gelişmekte olan ülkeler ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetinden giderek daha fazla endişe duyuyor ve bu sorunu çözmek için önlemler alıyor.

Xinhua ile yakın bir zamanda yaptığı söyleşide Manukyan, sorunun doların kendisi değil, ABD'nin doları etki aracı olarak kullanması olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerden oluşan BRICS, bu konuda harekete geçti. Basında yer alan haberlere göre, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'da düzenlenecek olan zirvede, blok içinde tek para birimine geçilmesine ilişkin görüşmeler de yapılacak.

Manukyan, "BRICS toplantısından önce, blokun, ABD dolarına alternatif bir para birimini duyuracağını işittik. Haber, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük heyecan yarattı" dedi.

Analist, ancak bunun gerçekleşmesi için BRICS'in önünde daha uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Manukyan, "Şunu unutmamalıyız: Doların rolü, A ürününü B ile değiştirirken yerel para birimlerini kullanmakla sınırlı değil. Dolar, sigorta piyasasında da çok önemli. Bir tanker kiraladığınızda bunu dolar üzerinden yapıyorsunuz. Dolayısıyla ticaretin geneline baktığımızda doların hakimiyeti bir süre daha devam edecek" dedi.

Analist ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki Avrupa Merkez Bankası gibi ortak bir merkez bankası kurulmasının önemini vurguladı.

Manukyan, "Avrupa Birliği'ninki gibi ortak bir Merkez Bankasına sahip olmanız ve ortak kararlar almanız gerekiyor çünkü Çin için gereken faiz kararı ve para politikası ya da Brezilya veya Güney Afrika için gereken para politikası tamamen farklı" dedi.

Analist, "Ancak burada yapmaya çalıştıkları şey aslında alternatif bir ödeme sistemi geliştirmeye çalışmak. Bu mümkün olabilir mi? Elbette olabilir" diye konuştu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan ekonomiler bloku BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını ve küresel ekonominin yaklaşık yüzde 25'ini temsil ediyor.