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İş Sanat'ta Latif Demirci sergisi açıldı

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İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan 'Yazan-Çizen Latif Demirci' sergisi, karikatüristin yarım asırlık sanat hayatını anlatıyor. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir.

İş Sanat karikatürist Latif Demirci'yi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisiyle anıyor.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, kendine özgü mizah anlayışı, çizgileri ve oluşturduğu karakterler ile Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Demirci'nin yarım asırlık sanat hayatını anlatan sergi, 30 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği serginin tasarımını Emre Senan gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yasemin Demirci, "Babam her hikayenin içindeki yalın mizahı ortaya çıkarır, ince detayların üzerinde dururdu. Özel eşyalarını ve çizimlerini toparlamaya başlayıncaya dek arşivinin ne denli büyük olduğunu fark etmemiştim. Daha önce hiç ortaya çıkmayan çizimleriyle birlikte bu arşivin görülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhsan Yılmaz ise açıklamada "Latif'in karikatürleri eşliğinde Türkiye'nin son 30-40 yılının çok renkli, mizahi tarihi yazılabilir." görüşünü paylaştı.

Demirci'nin eserlerini, yarattığı çizgi karakterlerin maceraları, yayımladığı kitaplar, farklı çalışmalarıyla, kronolojik ve tematik bir düzen içinde sanatseverlerle buluşturan retrospektif sergi, sanatçının 1974'te başlayan Gırgır döneminden 2022'de yayımlanmış son karikatürüne kadarki zaman dilimini kapsıyor.

Sergi, Gırgır'dan itibaren çizdiği bütün karikatürlerin orijinallerini, yayımlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini saklayan Demirci'nin eserleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucu ortaya çıktı.

Aynı zamanda sergide, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat ile Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürlerin yanı sıra Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürlerle Hürriyet'te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler görülebilir.

Demirci'nin sanat hayatını kronolojik olarak "Çiçeği Burnunda", "Mikrop Macerası" ve "Canavar Koyun Orhan", "Muhlis ve Arap Kadri Doğuyor", "Mithat Bağımsızlığını Elde Ediyor", "Çeviren Latif Demirci ve Press Bey" ile "En Uzun Gazete Macerası" başlıklı bölümlere ayıran sergide ayrıca Latife Tekin'in "Berci Kristin Çöp Masalları" romanı için çizdiği özel eserler ile insan ve hayvanın gündelik hayattaki karmaşık ilişkisini hiciv, eğlence ve usta işi çizgilerle anlattığı National Geoglathif albümünden çizimler de bulunuyor.

Serginin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılacak kitabını ise İhsan Yılmaz hazırladı.

Yılmaz'ın metinlerine, Latife Tekin, Yasemin Demirci, Turgut Çeviker, Hasan Bülent Kahraman, Selçuk Demirel, İrfan Sayar, Atilla Atalay, Tan Oral, Bahadır Baruter, Metin Üstündağ, Mehmet Çağçağ, Behiç Pek, Ergün Gündüz, Evrim Altuğ, Erdil Yaşaroğlu ve Zafer Temuçin gibi isimlerin kaleme aldığı anılar ve yazılar eşlik ediyor. Kitapta ayrıca sanatçının karikatürleri ve aile albümünden fotoğraflar da yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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