İş sağlığı güvenliği müfredata giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, iş sağlığı ve güvenliği konularının eğitim müfredatına alınmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Taylan, Kırklareli'nde katıldığı bir programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı ve bu alanda kalıcı iyileşme sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyüyen, gelişen, iş yeri ve çalışan sayısı her geçen gün artan bir yapıya sahip olduğunu belirten Taylan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak kamu ve özel sektöre rehberlik ettiklerini ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların ve işverenlerin geleceğini koruyan sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek istediklerini dile getiren Taylan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile erken yaşta güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve bu konuların müfredata girmesi için çalışmalarımız var. Bunlardan yakın dönemde sonuç almayı düşünüyoruz.

Çocuklarımızın güvenlik kültürünü oluşturarak geleceğe yatırım yapıyor, ilerleyen süreçlerde toplumun mevzuata uyumunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

Erken yaşta güvenlik kültürünün oluşmasını önemsediklerini vurgulayan Taylan, bu kapsamda okullara güvenlik oyun kutuları gönderdiklerini, güvenlik tırlarında çocuklara yönelik bilgi yarışmaları ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlediklerini anlattı.

Türkiye'nin gelecek 30 yılına yönelik iş sağlığı ve güvenliği yatırımları yaptıklarını aktaran Taylan, şöyle devam etti:

"İş güvenliği tırımızı okullara gönderdik. Burada bilgi yarışmaları düzenledik, çocukların oyunlar oynamalarını sağladık. Bunlar sahada yürüttüğümüz faaliyetler. Aynı zamanda çocukların eğitim ve öğretim süreçlerinde de bu konuların yer almasını, iş sağlığı ve güvenliğini erken yaşta öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu, ilerleyen dönemler için önemli.

Bugünden yarına sonuç verecek bir yatırım değil ancak ülkemizin geleceğini düşündüğümüz için belki de şimdiden 30 yıl sonrasına yatırım yapıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA