Bakırköy'de 2 kişinin iş merkezinin kapısına el bombası koyduğu anlar kamerada

Bakırköy'de 2 kişinin iş merkezinin kapısına el bombası koyduğu anlar kamerada
Güncelleme:
Bakırköy'de bir iş merkezinin kapısına bantlanan el bombası, polis ve bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı 2 şüpheli kaçarken, polis yakalama çalışmalarına başladı.

BAKIRÖY'de iş merkezinin kapısına bantlanan el bombası polis ekipleri tarafından imha edildi. 2 şüphelinin el bombasını kapıya bantlayıp not yazdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi Fişekhane Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinde sabah saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi iş merkezinin kapısına yanlarında bulunan el bombasını bantladı. Daha sonra kağıda yazılı notu da kapıya yapıştıran 2 kişi olay yerinde geldikleri motosiklet ile kaçtı. Sabah iş merkezinde çalışan bir kadın kapıyı açtığı sırada bantlanan el bombasını gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş merkezinin bulunduğu kaldırıma güvenlik şeridi çekerek durumu bomba imha uzmanı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri el bombasını kontrollü şekilde patlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

2 şüphelinin iş merkezinin önüne gelip el bombasını kapıya bantladıkları ve not yapıştırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
