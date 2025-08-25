İş Makinesinin Devrilmesi Sonucu Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da devrilen iş makinesinin altında kalan 24 yaşındaki Murat Ateş, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da devrilen iş makinesinin altında kalan Murat Ateş (24), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiye alanında çalışan Murat Ateş, devrilen iş makinesinin altında kaldı. Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İş makinesinin altından çıkarılan Murat Ateş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, burada yaşamını yitirdi. Ateş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
