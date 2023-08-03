İş makinesi taşıyan tır ile otomobil çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş makinesi taşıyan tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Körfez Mahallesi Ankara Kara Yolu Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A idaresindeki 81 AN 503 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yönde giden iş makinesi yüklü M.U. hakimiyetindeki 71 ACD 101 plakalı Ford marka tıra yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi E.A yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.