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İş insanından zorla para istendiği iddiasında 2 şüpheliye adli kontrol kararı

İş insanından zorla para istendiği iddiasında 2 şüpheliye adli kontrol kararı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde iş insanı ve eski belediye başkan adayı Akif Allar, aracına bindirilerek tehdit ve şantajla 10 milyon TL ve 2 milyon dolar istenmesi olayında 2 şüpheli gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde iş insanı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı olan Akif Allar'ı araca bindirerek tehdit ve şantajla 10 milyon TL ve 2 milyon dolar para istedikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Gerede ilçe merkezinde meydana geldi. K.Ç. ile yanındaki K.G., iddiaya göre dün işyerinden çıkan iş insanı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkan adayı olan Akif Allar'ın otomobilinin önünü kesti. Allar'ı otomobilden indirip kendi araçlarına bindirdiği, tehdit ve şantajla kendisinden 10 milyon TL ve 2 milyon dolar para istedi öne sürülen K.Ç. ve K.G., daha sonra parayı alacaklarına dair cevap alınca iş insanını serbest bıraktı. İki şüphelinin araçla uzaklaşmasının ardından Allar, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Öte yandan şüphelilerden K.Ç.'nin 2015 yılında emekli bir imamı rehin alarak zorla para almaya çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 8 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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