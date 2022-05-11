İş dünyası ile öğrencileri buluşturan 'BUÜ Kariyer Fuarı' başladı

BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından düzenlenen "BUÜ Kariyer Fuarı" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, iki gün boyunca devam edecek etkinliğin öğrenciler açısından büyük fırsatlar doğurabileceğini belirtti.

Son yıllarda klasik eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra farklı yöntemlerin de geliştirildiğine işaret eden Kılavuz, "Öğrencilere artık sadece eğitim vermek yetmiyor. Kaliteli bir mezuniyet dönemi için çocukların iş dünyasına daha nitelikli hazırlanması gerekiyor. Yetiştirici ve deneyim kazandırıcı bir faaliyet olarak öğrencilerimizi sektör temsilcileriyle bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bunu mezuniyet öncesi yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencinin eğitim-öğretim döneminde böylesi etkinliklerin içinde olması, bu havayı soluması onlar için büyük avantajlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Pandeminin ilk etapta eğitim-öğretim süreçlerinde ciddi sıkıntılar meydana getirdiğini dile getiren Kılavuz, "Üniversitemizde de ilk anda birtakım bocalamalar yaşandı. Ancak üniversitemiz ve kariyer merkezimiz bu krizi kısa süre içinde fırsata çevirmeyi başarabildi. Şimdi artık faaliyetlerimiz pandemi öncesinden çok daha ileri düzeyde devam ediyor. İki gün boyunca devam edecek Kariyer Fuarı da bu etkinliklerimize güzel bir örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Memet Zencirkıran ise düzenledikleri Kariyer Fuarı ile öğrencilerle sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Öğrencilerin yarı zamanlı, tam zamanlı çalışma ve staj etkinlikleri sürecinde firmalarla temas kurmalarını hedeflediklerini belirten Zencirkıran, şunları kaydetti:

"Fuarımıza departman müdürleri, insan kaynakları müdürleri ve yöneticiler başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisinden katılım var ve öğrencilerle birebir ilgileniyorlar. Öğrencilerimiz burada normal koşullarda ulaşamayacağı yetkililerle temas kurabiliyor ve her türlü konuyu sorabiliyor. Önceki yıllarda fuarda kurduğu temaslar sayesinde iş sahibi olan veya staj yapma imkanı bulan çok sayıda öğrencimiz oldu. Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 38 firma fuarımızda stant açtı. Öğrencilerle özel sektörün bir araya gelmesinde çok önemli rol oynayan bir fuar olduğunu düşünüyoruz."

Fuarın ilk gününde "Uluslararası Şirketlerde Başarılı Kariyer İçin Yapılması Gerekenler" ve "Dijitalleşme ve Çalışma Hayatı" konulu iki farklı oturum düzenlendi.

Konuşmacı olarak katılacak şirket yöneticilerinin tecrübelerini öğrencilere aktaracağı etkinlikte yarın "Nasıl Bir Stajyer ve Çalışan Arıyoruz?" ile "Mülakat Simülasyonu: Doğru Bilinen Yanlışlar" oturumları gerçekleştirilecek.