İş Bankası Kültür Yayınlarının 31. kitabevi Gaziantep'te açıldı

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının 31. kitabevi, Gaziantep'te düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Bayazhan'daki kitabevinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, memleketi Gaziantep'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kitapla okurları buluşturmanın kutsal bir iş olduğunu ifade eden Bali, "Bunu uzun süreli yapabilmeyi kendisine şiar edinmiş İş Bankası için de gurur vesilesidir. Bu 31. mağazamız, burada çok okuyan, başarılı olan nice nesiller yetişecektir." dedi.

Gaziantep'in tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, arkeolojik mirası, gastronomisi ve ekonomik gücüyle öne çıkan özel bir şehir olduğunu vurgulayan Bali, şöyle konuştu:

"Eğitim, kültür olmadan diğer yaptığınız şeylerin çok anlam kazanması mümkün değil. Eğer iz kalacaksa bu kültürle, sanatla, edebiyatla, kitapla olacaktır. Yaptığımız işlerin birçoğu geçici işler olabilir, yarın hepsi tarihe, zamana karışırlar ama kitaplar karışmaz. Kuruluşuyla çok müstesna bir kurum İş Bankası. Ülkenin kalkınması denince fiziki ünitelerin artması girmiyor, bir memleketin topyekun kültürü giriyor."

Vali Kemal Çeber, Gaziantep'in eğitim, sağlık ve kültür sanatta bölgenin en önemli şehri olduğunu ifade ederek, kitabevinin de buna katkı sağlayacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bali ve protokol üyeleri, kurdele keserek kitabevinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından katılımcılar kitabevini gezerek eserleri inceledi.

Programa, İş Bankası yöneticileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA