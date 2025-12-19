Haberler

Uşak'ta iş arkadaşı tarafından başına demir sopayla vurulan kişi hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir fabrikada iş arkadaşının başına demir sopayla vurması sonucu ağır yaralanan N.Ç., hastanede hayatını kaybetti. Zanlı N.A. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde dün iş arkadaşının başına demir sopayla vurması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen N.Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kolankaya köyündeki fabrikada çalışan N.Ç. ile N.A. arasında dün kavga çıkmış, başına demir sopayla vurulan N.Ç. ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Halk sağlığı böyle hiçe sayıldı: Yakalanmasaydı piyasaya sürülecekti
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
Meral Akşener'den Leyla Zana'ya destek telefonu

Meral Akşener'den Leyla Zana'ya sürpriz telefon
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title