'İrtikap' davasında Yahşihan Belediye Başkanı Sungur ile 4 sanığa hapis cezası

KIRIKKALE'de 'İcbar yoluyla irtikap' davasında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, imar müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer'e 6 yıl 8'er ay, belediye çalışanı Yekta Niyazi Yıldırım'a ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül 2025'te Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer, belediye personeli Yekta Niyazi Yıldırım, D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, eski Belediye Başkan Yardımcısı O.U., İmar Müdürü Semih Aksakal, eski İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, O.U., Y.N.Y., M.S. D.A. ve Ö.B.'nin 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.S. ile Z.Ç.'nin de yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, O.U., Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, M.S., D.A. ve Z.Ç. ile avukatları salonda hazır bulundu. Sanıklardan Ö.B. ve E.Y. ise duruşmaya katılmadı.

'TEK BEN HEDEF OLDUM'

Belediye Başkanı Ahmet Sungur, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Sanık O.U. ise belediyede görevli olmadığı halde 'irtikap' suçuna nasıl dahil olduğunu anlamadığını belirterek beraatini istedi.

Yekta Niyazi Yıldırım da tanık veya müşteki olmadığını, kendisinin de bu duruşmada sanık olduğunu belirterek, "Ancak herkes benden bahsediyor. Ben hikaye anlatmadım, doğruları söyledim. Kamuoyunda tek ben hedef oldum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

6 SANIK BERAAT ETTİ

Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım, imar müdürü Semih Aksakal ve iş insanı Ulaş Biçer'e 6 yıl 8'er ay, belediye çalışanı Yekta Niyazi Yıldırım'a ise yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, diğer 6 sanığın beraatine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı