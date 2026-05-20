Rus Askerlerinin Kiev'e Varmasını Önlemek İçin Patlatılan İrpin Köprüsü'nün Kalıntıları, Savaş Anıtı Olarak Korunuyor

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(KİEV) - Rus askerlerinin Kiev'e gelişini önlemek için 25 Şubat 2022'de Ukrayna tarafından tahrip edilen İprin Köprüsü savaş anıtı olarak varlığını koruyor. Hemen yanına yeni köprü yapımını ise bir Türk firması üstlendi.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rusların ilerleyişinin durdurulması için patlatılan İrpin Köprüsü bir savaş anıtı olarak varlığını koruyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci İrpin Köprüsü'nü ziyaret etti.

Kiev'deki İrpin Köprüsü'nün inşaatını yapan Türk firmanın Kiev Proje Müdürü Onur Ceylan, firmanın birçok ülkede farklı i·şleri bitirdiğini ve aktif olarak altı ülkede faaliyet gösterdiklerini belirtti. Bunların arasında kendileri için en önemli olanın Ukrayna olduğunu kaydeden Ceylan, 2004'ten beri Ukrayna'da faaliyet gösterdiklerini ve 20'nin üzerinde projeyi bitidiklerini söyledi.

"SAVAŞ OLMASINA RAĞMEN YAKLAŞIK 35 PROJEDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ceylan, "Savaştan önce yaklaşık 15 bin personelimiz, 5 bin civarında iş makinasıyla Ukrayna'da çeşitli taahhüt işlerini bitirdik. Şu anda savaş olmasına rağmen 4 bin civarında personelimizle yaklaşık 35 farklı projede çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Rus askerlerinin Kiev'e ulaşmasını önlemek için 15 Mart 2022'de Ukraynalılar tarafından patlatılan İrpin Köprüsü'nün onarımı konusunda kendilerinin çağırıldığını anlatan Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten biz Türkiye'den koordinasyonlarımıza devam ediyorduk. Şantiyelerimizde özellikle evinden edilmiş insanların konaklaması konusunda yardımcı olduk. İnsanların farklı yerlere ulaşımıyla alakalı her türlü iş makinemizle olsun, şantiyelerimizle olsun elimizden gelen tüm yardımları yaptık."

Köprünün tekrar trafiğe açılması konusunda işverenin verdiği belirli direktifler doğrultusunda köprünün bu şekliyle kalıp anıt mezarlığa dönüştürülmesini talep ettiler bizden. Mart 15'ten sonra çeşitli çalışmalarımızı hızlandırıp nisan ayında sahaya giriş yaptık. İlk başta bir geçici yolu açarak insanların köprüyü kullanıp Kiev'e ulaşmasıyla alakalı çalışmalarımızı hızlandırdık. Onunla birlikte sahaya mobilize olarak köprünün yan tarafında bulunan yeni köprümüzün fore kazık çalışmasını projelendirme ile birlikte hızlı bir şekilde yaptık. İki sene civarında çalışmalarımız sürdü. Allah'a şükür kazasız belasız trafiğe açtık köprümüzü. Şu an burada ufak tefek çalışmalarımız devam ediyor. Trafikle alakalı bir problemimiz yok ancak şehrin ana kanalizasyon hattının ve elektrik hattının da burada buradan geçtiğini düşünürsek onların bağlantısı konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

Ceylan, hava saldırılarının devam ettiğini anımsatarak, "Çeşitli gaz tribünlerinin ve elektrik istasyonlarının Beton kubbelerde koruma altına alınma işleri olsun, drone saldırılarına karşı özel tellerle ve beton bloklarla enerji santrallerinin korunması projelerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA