İrlanda'da rıza videosu, büyükanne ve büyükbabaları aşağılayıcı bulununca kaldırıldı

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İrlanda'da cinsel ilişkilerde rıza konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan kampanya kapsamında yayınlanan ve büyükanne ile büyükbabaları olumsuz yansıttığı gerekçesiyle eleştirilen video, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de faaliyet gösteren Dublin Tecavüz Kriz Merkezi (DRCC) tarafından İrlanda Adalet Bakanlığının da finansman desteği sağladığı "We-Consent (Rıza Gösteriyoruz)" kampanyası kapsamında hazırlanan video, sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı.

Videoda, bir büyükanne ve büyükbabanın küçük erkek torunlarına sevinçle sarıldığı, kız torunlarına sarılmak istediklerinde ise çocuğun bu durumdan rahatsız olduğu görüldü.

Videoda, "Herkes sarılmak istemeyebilir, kendilerini seven insanlara bile." mesajına yer verildi.

Söz konusu video, büyükanne ile büyükbabaları olumsuz yansıttığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilere yol açmasının ardından uluslararası yayın organlarında da gündeme geldi.

"Video uygunsuz ve büyükanne ile büyükbabaları aşağılayıcı"

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, söz konusu eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, videonun "uygunsuz ve büyükanne ile büyükbabaları aşağılayıcı" olduğunu belirterek, hükümetin görüşlerini yansıtmadığının altını çizdi.

O'Callaghan, Bakanlık yetkililerinin DRCC ile yaptığı görüşmelerin ardından videonun kaldırıldığını duyurdu.

"Cinsel ilişkilerde rıza" kavramının anlaşılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan O'Callaghan, "Ancak bu video, söz konusu amaca hizmet etmedi ve birçok açıdan ters etki yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

DRCC tarafından gönüllülerin desteğiyle düşük maliyetle hazırlandı

İrlanda Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, videoların hükümetin reklam kampanyasının parçası olmadığı, DRCC tarafından gönüllülerin desteğiyle düşük maliyetle hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, videoların gözden geçirilmesi amacıyla sosyal medya hesaplarından kaldırıldığı doğrulandı.

"Video kaynak israfı"

İrlanda'da iktidar ortaklarından Fine Gael Partisi Senatörü Gareth Scahill de kamu kaynaklarıyla desteklenen videoyu eleştirerek, bunun "kaynak israfı" olduğu yorumunu yaptı.

Scahill, "Endişe verici olan, kamu parasının en iyi ihtimalle yeterince düşünülmeden hazırlanmış, en kötü ihtimalle ise yaşlı nüfusumuza yönelik aşağılayıcı ve potansiyel olarak zarar verici bir reklamı finanse etmek için kullanılmış olmasıdır." ifadesini kullandı.

DRCC'den İrlanda kamu yayıncısı RTE'ye yapılan açıklamada da "We-Consent" kampanyasının, ülkede "rıza" kavramına ilişkin farkındalığı ve bu kavramın günlük hayatta uygulanmasını artırmayı amaçlayan uzun vadeli çalışma olduğu belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında "kişisel sınırlara erken yaşlardan itibaren saygı gösterilmesi gerektiği" düşüncesiyle 3 video hazırlandığı savunuldu.

Kaynak: AA