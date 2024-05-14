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İrlanda'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, hukuk dışı işgal ve toprak gasbına dikkat çekti.

İrlanda'da, İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Dublin Büyükelçiliği önünde, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisine onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, "Refah'ın çocuklarının korunmaya ihtiyacı var", "76 yıllık hukuk dışı işgal ve toprak gasbı" yazılı dövizler ve Filistinlilerin Nekbe'de kaybettiği evlerin sembolü olan anahtar taşıdı.

"Nekbe hakkında konuşmak biz Filistinlileri üzüyor"

Gazze'de öldürülen başta bebekler olmak üzere tüm sivillere dikkati çekmek isteyen göstericiler, temsilen yere yattı.

Gazze'den geçen haftalarda tahliye edildiğini belirten Zak Hania, gösteride yaptığı konuşmada, "Nekbe hakkında konuşmak biz Filistinlileri üzüyor." dedi.

Hania, bugünün kendilerine anne, babaları ve dedelerinin 1948'de yaşadıkları köylerden ve şehirlerden ayrılmaya zorlandığı günleri hatırlattığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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