İrlanda Cumhurbaşkanı Connolly, Noel mesajında Filistin, Ukrayna ve Sudan'a dikkati çekti

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, Noel dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya genelinde savaş, çatışma ve yerinden edilmenin yol açtığı insani krizlere dikkati çekerek, özellikle Filistin, Ukrayna ve Sudan halklarını unutmadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Connolly, görevindeki ilk Noel mesajında, Noel'in dayanışma, umut ve iyi niyet zamanı olduğunu ifade ederek, milyonlarca insanın iklim krizi, savaş ve çatışmaların yıkıcı etkileri altında zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı.

Connolly, "İklim değişikliği, savaş, çatışma ve yerinden edilme gibi birbiriyle bağlantılı krizlerin yıkıcı etkilerine maruz kalan dünya çapındaki milyonlarca insanı, bu Noel'de ne yazık ki korku, belirsizlik veya derin kayıp yaşayacak olan birçok aileyi düşünüyoruz. Özellikle Filistin, Ukrayna ve Sudan halklarını unutmuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İrlanda'nın tarihinin zorunlu göç, açlık ve savaşla şekillendiğini hatırlatan Connolly, bu geçmişin, bugün yaşanan insani acıları daha iyi anlamayı sağladığını kaydetti.

Mesajında evsizleri, hastaları, yalnız hissedenleri ve sevdiklerini kaybedenleri de hatırlatan Connolly, Noel döneminde başkalarına hizmet eden bakıcılara, sağlık çalışanlarına ve acil servis personeline teşekkürlerini sundu.

Noel'i sevdiklerinden uzakta, yurt dışında görev yapan İrlanda Savunma Kuvvetleri mensuplarına minnettarlığını mesajında ifade eden Cumhurbaşkanı Connolly, barışın ve savunmasız insanların korunması için gösterdikleri çabayı takdirle karşıladığı değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda diasporasına da seslenen Connolly, göçün İrlanda toplumunun ortak hafızasında önemli yere sahip olduğunu belirterek, yurt dışında yaşayan İrlandalılara en içten Noel dileklerini iletti.

Connolly mesajını, çeşitliliğin korunması, iklim krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve savaşların barışçıl yollarla sona erdirilmesi için birlikte çalışma çağrısıyla sonlandırdı.