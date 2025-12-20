İrlanda Başbakanı Martin, Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Selam ile ikili ilişkileri görüştü

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Nevvaf Selam ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ile Lübnan'daki son durumu ele aldı.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İrlanda Başbakanı Martin, başkent Beyrut'ta Başbakan Selam ile Hükümet Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, Lübnan ile İrlanda arasındaki ikili ilişkiler ve Lübnan'daki son gelişmeler ele alındı.

Martin ayrıca Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İrlandalı askerleri ziyaret edecek.