İrlanda Başbakanı Martin, Grönland konusunda ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD'ye karşı Danimarka ve Grönland halkına tam destek verdiğini belirterek, "Devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü, Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel prensibidir ve her koşulda saygı duyulmalıdır." ifadesini kullandı.

Martin, İrlanda Parlamentosunun alt kanadı Dail Eireann'da yapılan haftalık "Liderlerin Soruları" oturumunda, ABD'nin Danimarka toprağı olan Grönland adasını ele geçirmek istemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bu konuda Danimarka'ya destek verdiklerini vurgulayan Martin, Grönland halkıyla da dayanışma içinde olduklarını söyleyerek, "Grönland'ın geleceğine, yerleşik demokratik prensipler ve uluslararası hukuk çerçevesinde Grönland halkı ve Danimarka karar vermelidir." dedi.

Martin, İrlanda'nın da bu konuyu sık sık dile getirdiğine işaret ederek, "Devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğü, Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel prensibidir ve her koşulda saygı duyulmalıdır." diye konuştu.