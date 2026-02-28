İrlanda, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyuyor

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Martin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İran'daki gelişmeler nedeniyle bölgede tırmanma ve daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin gerçek bir risk taşımasından derin endişe duyduklarını belirten Martin???????, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ve bu sonucun önlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Martin, ülkesinin, çatışmaların her zaman Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını aktararak, bu yaklaşımın mevcut durum dahil tüm krizler için geçerli olduğunu vurguladı.

"Müzakere masası takip edilmeli"

İran, İsrail ve tüm komşu ülkelerde sivil hayatın korunmasının artık en öncelikli husus olması gerektiğinin altını çizen Martin, şunları kaydetti:

"İran'daki rejimin acımasız ve baskıcı olduğu konusunda hiçbir şüphe olamaz. Son aylarda, halkı protesto amacıyla ayağa kalktığında kendi insanlarını nasıl katlettiğini ve hapsettiğini gördük. Orta Doğu genelinde çatışma ve bölünmeyi körüklemek için zararlı etkisini kullandı. Nükleer silah edinmesine asla izin verilmemesi gerektiğini açıkça ifade ettik ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla uluslararası çabaları destekledik. Bu hedef, müzakere masasında takip edilmeli."

Martin, bölgedeki büyükelçilikleri ve misyonlarının, bu durumdan etkilenen İrlanda vatandaşlarına destek için çalıştığını ve güvenliklerini sağlamak amacıyla İrlanda'nın uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde hareket ettiklerini bildirdi.

İrlanda Başbakanı Martin, durum geliştikçe, Avrupa Birliği (AB) ve BM'deki uluslararası ortaklarla yakın temas içinde kalacaklarını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurdu.