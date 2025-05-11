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İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB-İsrail Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Savundu

İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, AB-İsrail Anlaşması'nın Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Savundu
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İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ekseninde gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti ve Avrupa'nın liderlik göstermesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Avrupa Birliği (AB)- İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Harris, X'te yaptığı paylaşımda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda insan haklarıyla ilgili maddeler bulunduğunu belirterek, "Bunlar, ilişkilerin insan haklarına saygı temelinde olması gerektiğini söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Harris, AB'nin liderliğini göstermesi gerektiğini vurgulayarak "Bu sözlerin bir anlamı olmalı. Anlaşma gözden geçirilmeli. Dünya neredeyse hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupalı mevkidaşlarıyla bu konuyu ele almak istediğini kaydeden Harris, şiddetin durdurulması, insani yardımların artırılması ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılması için mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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