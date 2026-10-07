İrkutsk'taki zatürre vakasında DSÖ risk değerlendirmesi için yeterli bilgi bulamıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aynı hastalığa yakalandığı iddia edilen ikinci kişiyle ilgili yeterli bilgi bulunmadığını, bu nedenle kapsamlı risk değerlendirmesinin yapılamadığını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir laboratuvar çalışanında şüpheli bir zatürre vakası görüldüğüne dair ilk medya haberlerinin ortaya çıktığını hatırlatan Ghebreyesus, bu kişinin şiddetli zatürre (pnömoni) nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Ghebreyesus, ilk bilgilerin kazara yaşanan bir laboratuvar maruziyeti sonrasında "akciğer vebası" geliştiğine işaret ettiğini belirterek, "DSÖ, Rus hükümetinin, İrkutsk bölgesinde ikamet eden bir kişinin tehlikeli bir enfeksiyona yakalandığından şüphelenmesi üzerine 2 Ekim'de bir toplantı düzenlediğinden haberdar." dedi.

"Zamanında, eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı büyük önem taşıyor"

DSÖ'nün, 3 Ekim'de Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Rusya'dan daha fazla bilgi talep ettiğini söyleyen Ghebreyesus, Rusya'nın dün verdiği yanıtta, İrkutsk bölgesinde yakın zamanda herhangi bir veba vakası bildirilmediğini ve yaklaşık 200 temaslı kişiyi karantinaya aldıklarını belirttiğini aktardı.

DSÖ'nün hayatını kaybeden kişi ve temaslılar üzerinde gerçekleştirilen laboratuvar testlerine dair ilave bilgiler, halk sağlığı önlemlerinin alınmasına yol açan nedenlere ilişkin daha fazla ayrıntı ve temaslıların sağlık durumlarına dair detaylar talep ettiğini kaydeden Ghebreyesus, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca nedeni belirlenemeyen zatürre şikayeti olan ikinci bir çalışana dair medya haberlerinin doğrulanmasını da istedik. DSÖ, veba ile laboratuvar biyogüvenliği ve biyolojik emniyet konularında teknik destek teklifinde bulundu. Olayla ilgili henüz tam bir tabloya sahip olmadığımızdan, kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapamıyoruz. Çelişkili haberlerin açıklığa kavuşturulması ve potansiyel halk sağlığı risklerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için Uluslararası Sağlık Tüzüğü çerçevesinde zamanında, eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı büyük önem taşıyor."

İrkutsk bölgesindeki zatürre vakası

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA