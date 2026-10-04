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İrkutsk'ta veba enstitüsü çalışanına nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi kondu

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Rospotrebnadzor, İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanına nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulduğunu bildirdi. Hastadan alınan örneklerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizma bulunmazken bölgedeki sıhhi durumun istikrarlı olduğu açıklandı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışanda nedeni belirlenemeyen zatürre tespit edildiğini bildirdi.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtildi.

Çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu aktarılan açıklamada, kapsamlı incelemeler sonucunda hastadan alınan örneklerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlıdır." ifadesine yer verildi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün, veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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