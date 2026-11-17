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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, ABD basınında yer alan ve Tahran'ın Washington'da üst düzey yetkilileri öldürmek için "potansiyel olarak kirli bomba patlatma planları" geliştirdiğine dair iddiaları reddetti.

Kaşkavi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamasında, CNN televizyonunun ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı ve İran'ın ABD'de üst düzey yetkilileri öldürmek için kirli bombayla saldırı planları geliştirdiğini öne süren haberi yalanladı.

İranlı yetkili, "Amerikan medyasının, İran'ın 'kirli bomba' kullanacağına dair iddiası gülünç ve akılsızcadır. Savaş meydanında yenilen düşman medyada böyle acınası hale gelir." ifadelerini kullandı.

Kaşkavi açıklamasının devamında, İran'ın 1980-1988 arasında yaşanan Irak savaşında kimyasal silahlarla saldırıya uğramasına rağmen konvansiyonel olmayan silahlar kullanmaktan kaçındığını hatırlattı.

CNN televizyonu isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının İran'ın başkent Washington'da kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit ettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA