Üye Girişi
Haberler

İranlı Türk şarkıcı Rahim Şehriyari, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için ilan edilen resmi yas döneminin ardından İranlı Türk şarkıcı Rahim Şehriyari, Tahran'da bir konser verdi. Şehriyari, konserde Azerbaycan Türkçesiyle eserler icra etti ve mersiye okudu. Konserde, dinleyiciler de telefon ışıklarını açarak Şehriyari'ye eşlik etti.

Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için ilan edilen resmi yas döneminin ardından Tahran'da ilk konser verildi.

İranlı Türk şarkıcı Rahim Şehriyari, başkentteki Uluslararası Fuar Merkezi'nde bulunan konser salonunda dinleyicilerle buluştu.

Konserin başından sonuna kadar Azerbaycan Türkçesiyle eserler icra eden Şehriyari, helikopter kazasında ölen Reisi, Abdullahiyan ve beraberindekiler için mersiye de okudu.

Şehriyari, konserde 30 yıl önce Tahran'a öğrencilik için geldiğini, Naziabad bölgesinde düğünlerde Türkçe şarkılar seslendirdiğini söyledi.

Şehriyari, sahneye çıktığı ilk yıllardan bu yana geleneksel Azerbaycan müziğini yaşatmak için çabaladığını belirterek, gittiği her yerde geleneksel türküleri okuyarak tanıtılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

İran'da ve dünyanın değişik yerlerinde konserler verdiğini söyleyen Şehriyari, ömrü yettiğince Türkçe eserleri seslendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Şehriyari, eserlerini icra ederken dinleyicileri de telefon ışıklarını açarak kendisine eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Reisi Azerbaycan Helikopter Tahran İran Uluslararası Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

 Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor

Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title