İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a "Çin seyahati" uyarısı

İran lideri Mücteba Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Trump'ın Çin ziyaretine dair sert açıklamalarda bulundu ve ABD'nin diplomatik süreçte galip gelmeyi düşünmemesi gerektiğini vurguladı.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin, "Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekine zafer edasıyla gireceğini sanma." ifadelerini kullandı.

Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin, "Sayın Trump bugünkü sükunetimizden faydalanarak asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma. Önce Batı Asya'nın yeni jeopolitik düzeninin alfabesini öğren." ifadelerini kullanan Velayeti, Trump'ın, "Pentagon'un asker kayıpları ile ilgili ortaya koyduğu yalanlara inanarak" üstü kapalı şekilde İran'ı nükleer silah kullanmakla tehdit ettiğini dile getirdi.

"Savaşta ABD'yi mağlup ettiklerini" savunan Velayeti, ABD'nin, diplomatik süreçte galip gelmeyi düşünmemesini istedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
