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İranlı komutandan İsrail'e füze saldırılarının ardından "Vaat yerine getirildi" mesajı

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İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından sosyal medyada 'Vaat yerine getirildi.' mesajını paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'e füze saldırılarının ardından "Vaat yerine getirildi." ifadelerini paylaştı.

İran'ın füze operasyonlarından sorumlu Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Musevi, İsrail'e füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Saldırının hemen ardından "Zorba ve diktatörleri kırıp yok eden Allah'ın adıyla." şeklinde mesaj paylaşan Musevi, bu mesajı alıntılayarak, "Vaat yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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