Haberler

İranlı komutan Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ordusu Koordinasyondan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek boğazdan geçiş denemelerine karşı uyarıda bulundu. Seyyari, İran'ın boğazda yüzde yüz kontrol ve denetim kabiliyetine sahip olduğunu savundu.

İran Ordusu Koordinasyondan Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, geçiş denemelerine karşı uyarıda bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Seyyari, katıldığı bir programda Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seyyari, İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda yüzde yüz kontrol ve denetim kabiliyetine sahip olduğunu savunarak boğazdan yapılacak her türlü geçişin koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Seyyari, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Eğer kapalı olmasaydı, petrol oradan geçerdi ve ABD'de benzin fiyatları artmazdı. Bu konu son derece açık ve nettir." ifadelerini kullandı.

Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın batısında Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının, doğusunda ve Umman Denizi'nin kuzeyinde ise İran Ordusu donanmasının güçlü bir varlığa sahip olduğunu ve bölgede yüzde yüz denetim sağlandığını iddia etti.

Boğazdan geçmek isteyen gemilerin durumuna da değinen Seyyari, "Eğer bir geçiş olacaksa, koordineli olmalıdır. Aksi takdirde, haberlerde neler olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Azerbaycan'da tarihi protesto! Bakan Fidan da salonu terk etti